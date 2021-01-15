Жительница села Гришковка Немецкого района рассказала в социальных сетях о холоде в местной школе, из-за чего дети вынуждены учиться, сидя в пуховиках. Как пишет «Алтайская правда», комитет по образованию уже организовал проверку.По словам матери ученика, перед Новым годом в школе сломался отопительный котел. После этого установили новый, но ситуация не изменилась. Аналогичная проблема есть и в детском саду.- Детей в школу и в сад отправлять не хотим – начинают все болеть. Очень трудно тем, у кого работа и приходится водить в учреждения, где температура классов составляет от 11 до 14 градусов, а в саду работают ветерки и там еле-еле 17 градусов, – отметила женщина.Замглавы администрации Немецкого района по социальным вопросам, председатель районного комитета по образованию Владимир Красноголовенко подчеркнул, что директор школы заявил о том, что средняя температура по школ – +20 градусов.- При этом в разных помещениях она может отличаться. В самом тёплом кабинете +26, а в двух самых холодных, математических, 17-18 градусов, но это уже норма. Там устанавливают обогреватель при необходимости, – пояснил Владимир Красноголовенко.Сегодня, 15 января, в школе пройдет проверка. В ситуации пообещали разобраться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачислять первоклашек в Алтайском крае в 2021 году будут по новым правиламПрием заявлений начнется на два месяца позже (подробнее)