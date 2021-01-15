В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 14 летальных исходов пациентов с коронавирусом, 12 из них умерли именно от инфекции. Как сообщили в краевом оперштабе, всего с начала пандемии скончались 1728 человек, в том числе 1019 – от ковида.Также в регионе зафиксировали еще 198 случаев заражения коронавирусом, 105 – выздоровления. Общее число зараженных составляет 35950 человек, в том числе 2352 ребенка. Вылечились в настоящее время 32207 человек.В ковидных госпиталях находятся 1827 пациентов с коронавирусом, 996 с вирусной пневмонией, У 366 человек болезнь протекает тяжело, 104 из них подключены к искусственной вентиляции легких. На дому лечатся 1000 пациентов с ковидом и 19 бессимптомников находятся под наблюдением медиков амбулаторно.Более 100,5 тысяч человек уже обследованы на наличие коронавируса.- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 201,14 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6081 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6469 за минувшие сутки, - подчеркнули в штабе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус вытеснил грипп? На Алтае нет ни одного гриппозного больногоЭпидемиологи не исключают инфицирование сразу несколькими вирусами (подробнее)