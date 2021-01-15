Лишь один алтайский сенатор, Владимир Полетаев, вошел в рейтинг законотворческой деятельности, составленный Институтом социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Авторы исследования оценили результативность работы членов Совета Федерации в период деятельности седьмого созыва депутатов Государственной Думы.Как отмечают исследователи, главная задача сенаторов - законотворческая деятельность. Так, они проанализировали работу 167 членов СФ, работающих на ноябрь прошлого года.За время работы Госдумы седьмого созыва (сентябрь 2016 – ноябрь 2020 года) депутаты рассмотрели 4369 законопроектов, над 619 из которых работали депутаты и сенаторы совместно, и чуть больше, чем над 200 – только сенаторы.Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев стал единственным из четырех алтайских сенаторов, кого включили в рейтинг. Он занял седьмое из 10 возможных мест в подсписке членов Совета Федерации, законопроекты которых были одобрены депутатами – Госдума приняли 14 внесенных им проектов. Второй сенатор от Республики Алтай Татьяна Гигель, а также члены СФ от Алтайского края Сергей Белоусов и Александр Карлин в рейтинг не попали.