В этом году в Барнауле на праздник Крещение не будут организовывать купания на реке Обь. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там сделают лишь крещенский городок.Проведение праздника в краевой столице обсудили на совещании в мэрии. Первый замглавы администрации Анатолий Воронков отметил, что купель организуют на озере Пионерское. По всей видимости, это будет единственная официальная купель в городе.- По традиции основные мероприятия пройдут в Крещенском городке, который возводится на реке Оби в районе речного вокзала. Чтобы не допустить массового скопления горожан и ввиду того, что во время купания здесь не представляется возможным обеспечить необходимую дистанцию между участниками обряда в раздевалках и банях, принято решение при устройстве Крещенского городка на реке Обь не организовывать купель, - подчеркнул чиновник.Строить городок будет МБУ «Автодорстрой» в рамках муниципального контракта. Рабочие организуют место освящения воды, возведут снежную часовню, очистят территорию от снега и выполнят работы по художественному оформлению. После праздника они же демонтируют площадку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение 2021 в Алтайском крае: как пройдет религиозный праздник в условиях пандемииРоспотребнадзор дал «зеленый свет» на купания и посещение храмов на Крещение 2021 в Алтайском крае (подробнее)