В четверг, 14 января, по поручению министра здравоохранения Алтайского края профильными специалистами была предварительно рассмотрена трагедия в Центральной районной больнице Советского района. Ранее там погибла девочка, которой было чуть больше года. В смерти ребенка мать винит врачей.Как сообщили в пресс-службе министерства, из медорганизации изъяли документы, в которых фиксировались действия медицинских работников.- По имеющейся информации, лечение было согласовано с главными специалистами края, у врачей Советской ЦРБ есть необходимый опыт. Проверка правильности оказания медпомощи продолжается. После судебной медэкспертизы будет дано заключение. Работа находится на контроле министра, губернатор информирован, - отметили в ведомстве.Также Минздрав подчеркнул, что проверка не будет носить формальный характер. По итогам работе медиков дадут оценку, и виновные будут наказаны.Напомним, ранее мама погибшей рассказала, что девочку привезли в больницу с незначительными ожогами, но так как ребенок маленький, её перевели в реанимацию. Мать девочки на время процедур вывели в коридор, а через несколько часов врачи объявили о смерти пациентки. Предварительно, малышка умерла от повреждения легкого при катетеризации подключичной вены. Управление следкома по Алтайскому краю возбудило уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОшибка врачей? На Алтае годовалая девочка умерла из-за повреждения легкого катетеромМедики ставили иглу под ключицу (подробнее)