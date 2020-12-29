27 декабря на Чуйском тракте в Бийском районе сотрудники ДПС заметили автобус, который из-за мороза заглох на обочине и вот-вот мог окончательно разморозиться вместе с пассажирами и экипажем.Старший лейтенант полиции Виталий Кривцов и лейтенант полиции Михаил Шистеров во время дежурства заметили на трассе недалеко от п. Чуйский стоящий на обочине пассажирский автобус с заглушенным двигателем. От водителя они узнали, что автобус ехал из села Мульта в Барнаул. Из-за морозов перемерзло топливо и мотор заглох. Дальше ехать они не смогли.- Инспекторы ДПС незамедлительно отреагировали на сложившуюся ситуацию, остановив попутный транспорт, отправили всех пассажиров до пункта назначения, и принялись оказывать помощь водителю, - сообщает «Бийский рабочий».На тот момент температура воздуха была на отметке минус 40 градусов. Более пяти часов потребовалось полицейским и водителю автобуса, чтобы отогреть бак с топливом. Как только мотор завелся, транспортное средство сопроводили на заправку, где водители смогли согреться сами.Благодаря тому, что сотрудники ДПС не проехали мимо, никто из экипажа не замерз на трассе и благополучно добрался до пункта назначения.