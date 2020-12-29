Всего 10 минут понадобилось барнаульцам, чтобы полностью опустошить холодильник с новогодними угощениями от телеканала ТНТ и ситкома «САШАТАНЯ». Напомним, что чудо-агрегат появился на барнаульском Арбате еще в прошлую пятницу, но открыли его только сегодня!Свои холодильники ТНТ установил сразу в нескольких городах России, один из них появился в том числе и в Барнауле. Барнаульцы моментально заприметили необычный арт-объект и сгорая от любопытства пробовали его открыть, а некоторые даже пытались утащить холодильник с собой. Но к сожалению горожан дверца была надежно запечатана, а сам холодильник был под цепями и замком и барнаульцы могли лишь догадываться, что же находится внутри.На самом деле холодильник «САШАТАНЯ» был сверху до низу забит праздничными новогодними угощениями, которые ТНТ абсолютно бесплатно подарил всем желающим. Точное время открытия холодильника оставалось неизвестно до самого последнего момента. Чтобы узнать, когда же это произойдет, потенциальные участники акции должны были внимательно следить за информацией на официальной странице ТНТ в Барнауле. Как только стало известно время открытия холодильника возле него на улице собралась целая очередь желающих желающих получить угощение от ТНТ. Но надо отдать должное, все собравшиеся четко соблюдали положенные правила: держали дистанцию, носили маски и перчатки.Помимо горожан на площадку приехала блогер с 2-х миллионной аудиторией Шушанна (@mama_na_kuxne) и тоже приняла участие в такой доброй и праздничной акции от телеканала ТНТ.Новая креативная акция ТНТ была придумана в поддержку нового сезона ситкома «САШАТАНЯ», который стартует в эфире телеканала уже 2 января в 20:00. В новых сериях главные герои Саша и Таня Сергеевы вместе со своим сыном Алешкой пойдут первый раз в первый класс, а экс-олигарх Сильвестр Андреевич снова попытается вернуться в список самых богатых людей России.