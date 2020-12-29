В Самаре прошел первый турнир новой организации-промоутера ММА - Open Fighting Championship. Победительницей одного из поединков стала спортсменка из Барнаула Марина Шутова.Марине выпала сложная соперница – Ксения Лачкова - пятикратная чемпионка мира по панкратиону, сообщает «Алтайский спорт». Однако, несмотря на все регалии, ей не удалось побороть запредельно заряженную спортсменку клуба «Top Team Siberia».- Шутова продемонстрировала сумасшедший настрой и выиграла его в трех раундах единогласным решением судей, - сообщает источник.Свою победу девушка посвятила тренеру, который как раз отмечал день рождения.- Тренер, я обещала, что мой подарок на твой день рождения - будет победа в этом бою! Как бы не было трудно во время подготовки, я знала для чего вся эта боль, слёзы, пот и кровь, оставленные в зале. И ни на секунду не сомневалась в своих силах. Спасибо за веру, за терпение и за эту победу, - написала она на своей странице в Instagram.