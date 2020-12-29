Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 29 декабря 2020 года увеличилось на 17 человек и составило 1516.По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки из 17 умерших пациентов абсолютное большинство скончалось от коронавируса, а один – по иным причинам. Таким образом, соотношение жертв теперь выглядит как 860 против 656.Что касается числа инфицированных, то на сегодня оно составляет уже почти 32,5 тысячи человек. Из них 2125 – это дети. Новые случаи были зарегистрированы: Барнаул – 65, Бийск –19, Рубцовск – 18, Заринск – 9, Алейск – 8, Новоалтайск – 7, Локтевский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Белокуриха, Рубцовский, Троицкий, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Змеиногорский, Тальменский район – по 4 заболевших, Яровое, Благовещенский, Волчихинский, Каменский, Ключевский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Завьяловский, Новичихинский, Советский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему. Всего – 212 новых положительных тестов.Выздоровели еще 172 пациентов. Таким образом, общее число выписанных – 28698. Продолжают лечение в ковидных госпиталях 2179 человек с положительным тестом на инфекцию и 1078 больных вирусной пневмонией.- Количество тяжелобольных – 423, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 130, - добавляют в оперштабе.На домашнем лечении и наблюдении находятся 53 бессимптомных вирусоносителей и почти 800 пациентов с пневмонией.