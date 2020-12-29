В Угловском районе Алтайского края двое несовершеннолетних парней отправились на скамью подсудимых за угон «Газели».Следствие и суд установили, что перед тем, как все произошло, подростки из Озерно-Кузнецово выпили. Гуляя по селу они увидели припаркованную у дома «Газель», а присмотревшись заметили, что в замке зажигания есть ключ. Тогда им в голову пришла идея угнать ее. Чтобы не привлекать излишнего внимания, они решили сначала отогнать автомобиль, а только потом завести. Однако мотор отказался работать.- Вместе с тем, попытки завести автомобиль были услышаны бдительными соседями, сообщившими о факте угона владельцу автомобиля, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.Уголовное дело было возбуждено по статье «Угон». Подозреваемых задержали. Вину они признали полностью. Однако с учетом ряда смягчающих обстоятельств, суд хоть и признал их виновными, но ограничился штрафом.