У клиентов Почты России в Алтайском крае есть возможность бесплатно отправлять интернет-заказ обратно продавцу. Эту опцию предоставляют онлайн-магазины, подключившие услугу «Легкий возврат». Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет такой сервис, – Алиэкспресс, Ozon, H&M и еще более 650 интернет-магазинов.«Благодаря услуге «Легкий возврат», онлайн-шоппинг стал для наших клиентов еще более удобным. Особенно эта услуга актуальна сейчас, когда наши жители заказывают очень много подарков себе и своим близким. Для покупателей данная опция позволяет без проблем и без дополнительных затрат вернуть заказ обратно продавцу. Для интернет-магазинов, даже небольших, подключение этой функции позволяет привлечь больше клиентов и увеличить их лояльность. Ведь часто решающим аргументом в выборе той или другой онлайн-площадки становится именно возможность вернуть не подошедший по каким-то параметрам товар», - отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.Продавец самостоятельно информирует клиента о возможности возврата конкретного товара и максимально допустимом сроке приема отправлений к обратной отправке. При этом для возврата не потребуются чек, документы, удостоверяющие личность, и адрес продавца. Интернет-магазин отправляет покупателю трек-номер для почтовых отправлений, по которому оператор Почты России примет посылку и отправит её обратно в магазин. После получения товара продавец вернет покупателю деньги.