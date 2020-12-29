В Усть-Коксинском районе Республики Алтай между односельчанами произошел конфликт, в результате которого пострадал мужчина.Звонок в дежурную часть поступил от женщины. Она рассказала, что к ней в гости пришел знакомый. Ее супруга в тот момент дома не было, но сельчане решили организовать небольшое застолье, к которому присоединился брат мужа хозяйки.- Ближе к ночи, гость не захотел уходить и решил остаться ночевать в чужом доме. Родственнику сельчанки эта идея не понравилась, и он стал выгонять гостя, - рассказывают в Главном управлении МВД России по региону.Между мужчинами вспыхнул конфликт. Гость несколько раз ударил брата своего приятеля по лицу, а когда тот упал, он схватил полено и несколько раз ударил его по голове. За этой потасовкой наблюдала хозяйка дома, и она же вызвала скорую и полицию. Потерпевшего доставили в больницу и экстренно прооперировали.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.