Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, очередную партию наиболее востребованных медицинских препаратов.Предприятие приобрело медицинские препараты стоимостью более 4 млн рублей, которые используют для комплексной терапии пациентов с коронавирусной инфекцией и лечения ее осложнений.«Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты и находим нужные препараты в сложных рыночных условиях. Мы поддерживаем медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19 и намерены помогать докторам и в дальнейшем, - отмечает Ольга Обущак, и.о. директора по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» - оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае».В течение осени ковидному госпиталю передали более 350 упаковок препарата, который помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов. Общая стоимость переданных больнице №5 медикаментов составила почти 14 млн рублей. До конца года 10 медицинских учреждений в регионах присутствия компании НЛМК получат дорогостоящие медицинские препараты, которые используются для лечения больных с тяжелой формой проявления COVID-19 и пневмоний, на общую сумму около 40 млн руб.