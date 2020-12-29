В администрации Бийска произошла трагедия – прямо на пороге кабинета главы города скончался директор МУП «Водоканал» Геннадий Чумичев.Как стало известно «Бийскому рабочему», в коридоре администрации с ним случился сердечный приступ. Чумичеву вызвали врачей. Прибывшие медики провели все возможные реанимационные действия, но спасти его не удалось.Геннадий Чумичев встал у руля бийского водоканала в 2016 году. Ранее он руководил АО «БийскэнергоТеплоТранзит». Зарекомендовал себя, как специалист высокого уровня, за что был награжден медалью «За труд во благо города Бийска», памятной медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне», а также Благодарностями и Почетными грамотами Администрации Алтайского края и города Бийска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском крае подросток погиб при попытке выстрелить из самодельного оружияСледователи Алтайского края проводят проверку по факту гибели подростка из Краснощековского района (подробнее)