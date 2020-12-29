Следователи Алтайского края проводят проверку по факту гибели подростка из Краснощековского района.Как пишет ИА «Банкфакс», трагедия произошла еще 20 декабря. По предварительной информации, 16-летний парень соорудил самодельное дульнозарядное оружие. При попытке выстрелить из него, металлическая трубка не выдержала, и произошел взрыв, от которого юноша погиб. Однако есть и другая версия, по которой смерть могла наступить в результате рикошета предмета, используемого им в качестве пули.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение. Как отметили изданию в следственном комитете, криминальная версия не усматривается. Семья погибшего характеризуется, как благополучная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРазбойник ради двух тысяч рублей убил 90-летнюю бабушкуСуд и следствие установили, что в мае этого года мужчина пришел в дом престарелой жительницы Бийского района. Он хотел занять у нее денег, но женщина отказала (подробнее)