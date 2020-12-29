В Алтайском крае осудили 48-летнего мужчину, который ради двух тысяч рублей на выпивку убил 90-летнюю бабушку.Суд и следствие установили, что в мае этого года мужчина пришел в дом престарелой жительницы Бийского района. Он хотел занять у нее денег, но женщина отказала. Тогда он схватил твердый предмет и не менее шести раз ударил ее по голове.- От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.Добычей же нападавшего стали чуть больше двух тысяч рублей. Все награбленное он спустил на алкоголь.Во время следствия мужчина признал свою вину лишь частично. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима и два года ограничения после освобождения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Камне-на-Оби подростки избили мужчину за отказ дать сигаретуВ Камне-на-Оби перед судом предстанут трое подростков, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине (подробнее)