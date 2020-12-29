В Алтайском крае вынесли вердикт 34-летнему жителю Заринского района, который бил и издевался над шестью детьми, находящимися у него на воспитании.Как установил суд, на воспитании у мужчины находились шесть детей, трое из которых – дети сожительницы от предыдущего брака. Выяснилось, что в период с августа 2018-го по декабрь прошлого года он систематически избивал их.- Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ от сна, школьная неуспеваемость, не доеденная еда и многое другое, - сообщают в пресс-службе регионального СУСКа.Мужчина избивал из руками и различными предметами, пинал… Все это послужило поводом для их изъятия и перевода в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, так как родная мама скончалась в январе этого года.Кроме того, выяснилось, что обвиняемый в ноябре прошлого года купил марихуану, общей массой 147 граммов, что уже является крупным размером.В результате суд признал горе-отца виновным и назначил ему 3,5 года колонии общего режима.