На наркотиках можно поднять огромные деньги, но «срок жизни» закладчика, как правило, длится несколько недель, а сроки за преступление огромные – до 20 лет за особо крупный размер.Это не остановило драгдиллера из Саратова, который решил поднять денег незаконным способом. Он списался с неустановленным лицом, который поручил ему забрать в Барануле оптовую партию (255,31 грамма) наркотиков.- Он осуществил фасовку на более мелкие веса, после чего должен был сформировать в различных частях Барнаула тайники-закладки и получить за это деньги, - сообщает краевая прокуратура.Саратовец успел сделать три закладки, после чего был задержан сотрудниками полиции. Оставшиеся наркотики, также предназначенные для незаконного сбыта, были изъяты в ходе обыска по месту его жительства. До принятия итогового решения по делу наркосбытчик по решению суда заключен под стражу.В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в преступлении, за совершение которого предусмотрено лишения свободы сроком от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн. руб.