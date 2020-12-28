После коммунальной аварии в Барнауле прокуратура начала проверку. Порыв произошел на Солнечной поляне, 37б.- Ведомство проверит исполнение ООО «Барнаульский водоканал» обязанностей по содержанию сети водоснабжения. В том числе будет дана уголовная-правовая оценка по факту причинения вреда имуществу собственника торгового объекта по ул.Солнечная поляна, 37б, - сообщает сайт краевой прокуратуры.По данным единой дежурно-диспетчерской службы города, с начала декабря произошло несколько отключений холодной воды в жилых домах, объектов социальной инфраструктуры и нежилых помещений. Это было связано с повреждениями водопроводных сетей, в том числе по адресам ул.Анатолия, 65, ул.Шумакова, 38, пр.Ленина, 165, пр.Южный, 27 и др.Также будут проверены органы местного самоуправления и ответственные лица, которые должны своевременно осуществлять контроль за реализацией мероприятий инвестиционной программы.