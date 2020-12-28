Алтайским сиротам помогли выбить положенные им по закону квартиры. Проверку провели после обращения бывших выпускников детского дома. Они состояли в списке на внеочередное получение жилья.Уточняется, что жилье из специализированного жилищного фонда Алтайского края, которое они могут получить, должно быть благоустроено.- В нарушение требований законодательства, по достижении 18-летнего возраста они не были обеспечены квартирами, - сообщается на официальном сайте прокуратуры Алтайского края.Представляя их интересы, прокурор обратился в суд с иском о возложении на ответственное «Региональное жилищное управление» обязанности предоставить жителям жилье.Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Благодаря вмешательству прокуратуры права сирот восстановлены, им предоставлены благоустроенные квартиры.