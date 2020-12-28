В Барнауле волонтеры отработали почти 700 заявок от пожилых людей, которым рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости. Доровольцы помогали им покупать продукты и лекарства.С 9 октября к акции присоединились около 200 человек. Также волонтеры-медики в рамках акции #МЫВМЕСТЕ оказывают помощь поликлиникам Барнаула в доставке коронавирусных наборов. Бесплатные лекарства доставляются горожанам, которые находятся на домашнем лечении.- Продукты и лекарства горожанам доставляют в будние дни в две смены: с 10 до 14 часов и с 15 до 19 часов. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки, - пишет пресс-центр мэрии.Заявку на оказание помощи можно оставить круглосуточно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный) и по номеру телефона комитета по делам молодежи администрации города Барнаула 37-03-65 (с 8.00 до 17.00 в будни). С 31 декабря по 3 января волонтеры не будут отрабатывать заявки, с 4 января штаб #МЫВМЕСТЕ возобновит работу.