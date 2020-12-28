Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и его жена Татьяна празднуют 30-летие совместной жизни. 28 декабря у них жемчужная свадьба.Они познакомились в Норильске, когда им было по 17 лет. Уже через два года поженились. После этого переехали в Красноярск.По словам Виктора Петровича, последний переезд в Барнаул лег на плечи его жены – после назначения ему пришлось уезжать из Красноярска быстро – удалось взять с собой только пару костюмов. Остальные же вещи в несколько заходов перевозила Татьяна.- Впервые в Алтайском крае Виктор Томенко появился на публике с женой 12 июня 2018 года, во время праздника на «Бирюзовой Катуни». Тогда он был еще временно исполняющим обязанности губернатора региона, - пишет «Толк».Отмечать этот день планируют в семейной обстановке.- Побудем вместе всей семьей, очень скромно и тепло, – рассказал на пресс-конференции губернатор.