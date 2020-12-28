В малокомплектных алтайских школах открыли новые столовые. Пищеблоки начали строить и модернизировать после поручения президента об организации бесплатного питания для младших школьников.Пищеблоки в 40 школах появились впервые, так как большей частью это малокомплектные, расположенные в сельской местности, не имевшие ранее собственных резервов организации. В таких школах под столовые были реконструированы свободные помещения.Еще в 62 городских школах столовые расширили, под них закупили мебель. Всего на эти цели направили около 25 млн рублей из разных бюджетов. Это позволило оснастить небольшие пищеблоки даже там, где училось не более 10 человек.- В селе Большая Тихая Солонешенского района, где обучается всего шесть детей начальной школы, для организации горячего питания была пробита новая скважина для подачи воды в школу, установлено оборудование, работает повар. А в селе Журавлиха Первомайского района был построен пищеблок, - сообщает региональный минобр.