27 декабря в Казенной Заимке сгорел частный дом. Оказалось, что там проживала одинокая 74-летняя пенсионерка. Пожилая женщина буквально осталась перед Новым годом без крыши над головой, так как все было уничтожено огнем. Также сгорели вещи и все документы. В сообществе «Инцидент Барнаул» ее соседи попросили помощи.– Уважаемые жители Казенной заимки, Барнаула и просто добрые люди! Меня зовут Ольга, я живу в Казенной Заимке по адресу Красивая, 45. Вчера вечером у нашей соседке тети Любы сгорел полностью дом (Красивая, 47). В пожаре сгорели все документы и вещи. Сама еле успела выбежать валенках и верхней одежде! Женщине 74 года, она одинокая, детей у неё нет. Есть более дальние родственники, но наша помощь ей просто необходима, – сказано в сообщении.Женщине нужна помощь в восстановлении документов, а также теплая одежда 48-50 размера и обувь 38-39 размера.