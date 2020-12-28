За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 214 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 32,2 тысячи человек. Выписались из больниц за прошедшие 24 часа 205 пациентов.Как сообщает региональный оперштаб, сегодня в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом лечатся 2144 человека. Помимо этого, там находятся 1116 человек с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На данный момент в крае насчитывается 424 пациента в тяжелом состоянии, 127 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В госпиталях остается 1263 свободные койки.Остальные заболевшие лечатся дома. Бессимптомно переносят коронавирус 86 человек. Еще 806 пациентов проходят амбулаторное долечивание с вирусной пневмонией.Всего в Алтайском крае проведено уже свыше 945 тысяч обследований на коронавирус.