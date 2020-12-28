По результатам всероссийского рейтинга Центр Алтайского края вошел в двадцатку лучших центров страны. Показатели эффективности работы центра Мой бизнес Алтайского края уже не первый год соответствуют высоким требованиям Министерства экономического развития страны и запросам предпринимательского сообщества края. В уходящем непростом году специалисты Центра оказали более 10 900 услуг предпринимателям, самозанятым и лицам, которые планируют начать собственный бизнес. Почти 3000 граждан прошли обучение основам предпринимательской деятельности, часть обучающих программ удалось реализовать в очном формате, часть – в виде вебинаров и он-лайн интенсивов. За год создано 210 новых компаний, а это новые товары, услуги, новые рабочие места, налоговые отчисления.94 компании благодаря поддержке Центра впервые вышли на международный рынок, несмотря на пандемию. Объем заключенных ими экспортных контрактов превысил 117,6 млн долларов США. Всего же центр работает с 703 компаниями-экспортерами, постоянно расширяя их перечень.Оперативная перестройка системы работы центра в период ограничительных мер позволила не только сохранить все меры поддержки предпринимателей, но и расширить их. Так, отвечая запросам времени, предпринимателям были предложены услуги создания интернет-магазинов, продвижения в интернете, размещения товаров на маркетплейсах и пр. Не снизился и объем гарантийной поддержке, позволивший привлечь в экономику края почти 2 миллиарда рублей. Объем предоставленных поручительств составил 498,8 млн рублей, поддержано 115 проектов. Средняя стоимость кредитов не превысила 6,5%.Центр Мой бизнес Алтайского края стал вторым по качеству и доступности пространства для работы предпринимателей. Созданный корворкинг центра стал местом для собраний бизнес-объединений, переговоров, многочисленных съемок и пр. К презентации готовятся музей предпринимательства в Зале традиций центра, учебный класс и пр.Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/#малыйбизнесвлицахмойбизнес22.рф