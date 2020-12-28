В Рубцовске две сестры, из которых одной семь лет, а другой 10 почти пять часов провели на улице в метель. После школы девочки пошли в гости к однокласснице, но к вечеру не вернулись домой.Телефон детей не отвечал, родители забеспокоились и позвонили в полицию - в общей сложности на их поиски бросили более 80 полицейских. Осложняло поиски то, что в тот день на улице шел сильный снег и дул холодный ветер. Замерзших и напуганных девочек нашли на окраине города, в частном секторе.- Они по пути от одноклассницы пошли противоположную сторону от дома и заблудились, но постеснялись спросить дорогу у прохожих. Телефон разрядился, на улице становилось совсем темно, девочки остановились у одного из частных домов, где их и нашли сотрудники. Полицейские отогрели замерзших сестер, которые провели пять часов на холодном ветру, в патрульном автомобиле, после чего доставили в дежурную часть, куда за ними приехал отец, - сообщает региональное управление МВД.Родители выразили благодарность обнаружившим девочек лейтенантам полиции Сергею Коршунову и Ивану Прокофьеву.