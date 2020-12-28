В Алтайском крае отказались от увеличения зарплат. Повышение не поддержали правительство и объединение работодателей. Трехстороннее соглашение на 2021-2023 годы подписали вместе с профсоюзами, которые настаивали на дополнении в документ об увеличении зарплат на 3,3%.Сумма составила бы всего около 500 рублей, об этом сообщает «Толк» со ссылкой на «Банкфакс».По данным издания, прежний установленный минимальный размер зарплаты для коммерческого сектора составлял около 13 тысяч рублей. Представители бизнеса предложили оставить сумму на прежнем уровне. Их поддержали власти, сославшись на сложные времена.Есть и плюсы, другие предложения крайсовпрофа нашли отражение в соглашении. Так, в нем определены темпы роста зарплаты во внебюджетном секторе экономики – от 110% до 120% в зависимости от средней зарплаты на предприятии, - пишет издание.Для предприятий, в которых сотрудники получают выше 30 тысяч рублей, оплата труда должна будет повышаться не меньше, чем на уровень инфляции.Кроме того, сумма единовременного пособия в случае гибели работника по вине работодателя увеличена до 135 тысяч рублей.