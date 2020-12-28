Два добрых полицейских помогли заглохшей на дороге девушке. Ее автомобиль вышел из строя на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанской, а на улице стоял мороз.- Позвонила знакомому, попросила отбуксировать меня до дома, ждать нужно было около часа. Понимала, что за час в машине я замёрзну и тут ко мне подъехал экипаж ДПС и поинтересовался, что у меня случилось, - рассказывает девушка свою историю в группе «Барнаул 22».По ее словам, сотрудники ДПС, номер А4456, помогли ей подзарядить аккумулятор и сопроводили с мигалками до подъезда, так как ни свет, ни аварийку она включить не могла.- Спасибо им огромное! Поток машин в этот момент был очень большой. Я сама всегда стараюсь помочь людям на дороге в сложной ситуации, и немного обидно, что все проезжали мимо и никто не остановился, чтобы предложить свою помощь. И как бы не говорили про наших сотрудников ДПС, но уже не первый раз на помощь приходят именно они! – рассказывает Анастасия.