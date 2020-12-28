Барнаул занял первое место среди крупных городов по индексу «IQ городов». Речь идет о цифровой трансформации городского хозяйства. В проекте «Умный город» принимали участие 203 населенных пункта.Среднее значение индекса составило 40,67 балла из 120 возможных. Барнаул набрал 41,88 балла, обойдя Томск, Иркутск и Кемерово.Индекс содержит 47 показателей и оценивается по 10 направлениям – городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи, - сообщает пресс-центр Барнаула.Среди городов-миллионников на первом месте оказался Омск, на втором – Красноярск, замыкает тройку – Новосибирск.