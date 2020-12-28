В Алтайском государственном техническом университете подводят итоги благотворительной новогодней акции «Желание под елкой».«Краевая социальная акция проводится уже четвертый раз. Начинали мы с города Барнаула, а далее расширили географию до городов и районов края. По итогам акции 2020 года желанные подарки получат около 300 детей, – рассказывает начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев. – Мероприятие поддерживает правительство Алтайского края, Алтайское краевое Законодательное Собрание, администрация города Барнаула, депутаты различных уровней, многочисленные партнеры. При участии неравнодушных людей мы исполним желания детей и сделаем их немного счастливее».В этом году к акции присоединились заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, председатель комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Лазарев, первый заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев, глава администрации Октябрьского района города Барнаула Андрей Овсянников, депутаты Государственной думы РФ Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов. Они оставили подарки под елкой в Алтайском государственном техническом университете.Социальную акцию «Желание под елкой» проводит студенческий актив Алтайского государственного технического университета при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края, общественной организации «Звездный свет». В этом году к числу организаторов присоединился Молодежный парламент Алтайского края.Найти желание можно было на декоративных елях, украшенных новогодними шарами с желаниями детей из малообеспеченных семей в торгово-развлекательных центрах, спортивных клубах, домах культуры, в заданиях администраций, социальных учреждениях и образовательных организациях, в зданиях вузов в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, в ЗАТО Сибирском, Смоленском, Петропавловском и Усть-Калманском районах. Каждый желающий мог передать подарок ребенку через добровольцев в точках сбора. А организаторы доставляют сюрпризы до адресатов.