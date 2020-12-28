Ремонт спортзала барнаульской школы №107 обошелся в 2,5 млн рублей. На эти деньги положили новый пол, спортивный линолеум, освещение, отопление и автоматическую пожарную сигнализацию.Как сообщает пресс-центр города, также рабочие капитально отремонтировали стены. Зал оборудовали новыми современными баскетбольными щитами и шведской стенкой.Подрядчика определили посредством конкурса. Тендер выиграла компания «Р-Строй».- В этом году школа отмечает 40-летний юбилей. В школе всегда были спортивные традиции, поэтому хороший спортзал со всем инвентарем был необходим. Дети занимаются баскетболом, волейболом, ходят на лыжах. В школе работают секции по греко-римской борьбе, - рассказала директор школы Галина Малько.