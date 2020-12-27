В Алтайском крае мошенники становятся все изобретательнее. На этот раз они решили убедить доверчивых граждан в необходимости всегда иметь под рукой чудо-огнетушитель. Как следует из сообщения регионального ГУ МВД, мошенники особо активно орудуют в Бийске.Сначала злоумышленники предлагали бийчанам ставить фильтры для очистки воды, затем стабилизаторы напряжения в электросети и вот в последнее время предприимчивые граждане предлагают чудо-огнетушители. И многих им удается обвести вокруг пальца. Горожане только спустя время понимают, что стали жертвами мошенников.– Сотрудники полиции напоминают о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами. Не принимайте поспешных решений, какими заманчивыми бы не были предложения. Прежде чем приобрести товар на дому или разрешить неизвестным установку дополнительного оборудования посоветуйтесь с родным, – советуют в полиции.