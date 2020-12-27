Сегодня, 27 декабря, в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме по адресу Георгиев, 2. О происшествии сообщается в паблике «Инцидент Барнаул». На видео видно, как из подъезда валит темный дым.Когда пожарные прибыли на место выяснилось, что загорелись вещи, которые лежали в подвале. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. Чтобы потушить огонь, потребовалось пять единиц техники и 17 человек личного состава.Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилые помещения. В результате инцидента никто не пострадал.Что стало причиной пожара – не уточняется. В комментариях подписчики отмечают, что недавно произошел пожар в подвале соседнего дома и предполагают, что в возгорании виноваты бездомные.