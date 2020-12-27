В Алтайском крае пропал мужчина. Житель села Троицкого уехал из дома и не вернулся домой. Об этом сообщают в группе «Вконтакте» регионального поискового отряда «Лиза Алерт».Пропал житель села Троицкое Усть-Пристанского района Лобанов Владимир Николаевич, 56 лет. 23 декабря этого года он уехал из дома на на автомобиле Honda CR-V. Куда мужчина направлялся – неизвестно, но обратно в село он не вернулся.Мужчина носит усы, был одет в камуфляжный костюм песочного цвета. Волосы темные, с сединой, глаза голубого цвета. Рост 180 см, телосложение среднее.– Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите пожалуйста по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно), – сообщают в поисковом отряде \\"Лиза Алерт\\".