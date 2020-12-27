За прошедшие 24 часа в Алтайском крае скончались еще 15 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. В 13 случаях причиной смерти стал именно COVID-19. Число умерших стремительно приближается к 1,5 тысячам.По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за весь период пандемии в регионе скончались 1485 человек, все взрослые. Детской смертности среди зараженных коронавирусом в регионе не зарегистрировано. Коронавирус стал причиной смерти 830 случаях, в 655 установлены иные причины смерти.Тем временем число обследованных на коронавирус приближается к миллиону. Инфекцию выявили у 32062 человек.– Из 32062 заболевших: 9140 – у больных внебольничной пневмонией, 15984 – у заболевших ОРВИ, в 6938 случаях – бессимптомное течение, – уточняется в сообщении оперштаба.Выздоровело за все время свыше 28 тысяч человек.