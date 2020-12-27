За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 216 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 32 тысячи.Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся 2149 человек.Там же лежат 1108 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с ковидом. На сегодняшний день в крае 429 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из этого числа 129 человек подключены к аппаратам ИВЛ.Минздрав развернул 4523 койки, 2557 из них подключены к кислороду, с ИВЛ – 456. Свободными остаются 1266 койко-мест.Чуть меньше тысячи человек лечатся дома. Из них 86 человек бессимптомно болеют коронавирусом, 809 пациентов долечиваются дома с диагнозом вирусная пневмония, сходная с ковидом..