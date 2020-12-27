27 декабря в Алтайском крае вновь будет очень холодно. Днем столбик термометра опустится до -32 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.Самая высокая температура, на которую стоит надеяться сегодня – это -27, местами по западу и югу -19, -24 градуса. Осадков не предвидится, в утренние часы наблюдается местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами по западу до 12 м/с.В понедельник, 28 октября, будет еще холоднее. Ночью температура опустится до -35,-40 градусов. Местами по востоку похолодает до -46 градусов, по югу может быть чуть теплее – -28,-33 градусов. День пройдет без осадков. Местами будет изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.Днем 28 декабря температура воздуха составит -23,-28 градусов, местами по югу до -18 градусов. Осадкой также не ожидается. Местами возможны изморозь и туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.