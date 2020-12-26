В Барнауле сестра малолетней штрафницы избила сотрудницу полиции, женщина сделала замечание своей поднадзорной, когда увидела ее ночью в баре. Об этом сообщает источник \\"КП-Барнаул\\".Все произошло 15 декабря, во втором часу ночи, в баре «Хмельная пятница». Сотрудница зашла туда, чтобы купить лимонад (ага, да!). Там она встретила свою поднадзорную в компании молодых людей. Она сделала ей замечание, на что получила возражение в грубой нецензурной форме, а после бессовестно была облита хмельным напитком.Произошел конфликт, в ходе которого завязалась потасовка, переросшая в недетские разборки. В какой-то момент сотрудница достала телефон, чтобы зафиксировать свои действия, но разъяренная старшая сестра несовершеннолетней хулиганки выбила телефон из рук сотрудницы полиции и попыталась ее ударить.Сотрудница выбежала из бара и попросила о помощи молодых людей, которые находились неподалеку. После чего между ними и компанией, в которой находились скандальные девицы, произошёл конфликт.И как апофеоз, одна из сестер запрыгнула на капот автомобиля сотрудницы, перевоплотившись в разъяренную бестию. Закончилось все тем, что одна из девиц написала заявление на пднщицу по факту нанесения телесных повреждений, а женщина написала аналогичное в ответ. Проводится проверка.