В Барнауле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом сообщает местная группа в контакте «Барнаул 22»:- ДТП на Космонатов/Ленина. На Ленинский теперь проезд закрыт надолго.- Трамвай главнее, - заметил подписчик паблика очевидный факт Алексей Дубровин.- Тяжелее и прочнее, - дополнил его Алексей Валентеев.- И дороже, - написал Максим Иванов.Видео засняли очевидцы.- Вот такая история произошла у нас: не пропустил трамвай, - комментирует автор ролика.На морозе машины бьются, как форфоровые, так что вы там осторожней. Кстати, мороз не выдерживают также и теплосети – только за сегодня две аварии, одна из которых привела к отключению тепла в десяти частных домов. Но теплоснабжение уже восстановили.