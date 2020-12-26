В Алтайском крае обследовали более 450 мест выхода людей на лед. Это нужно, чтобы не допустить провала людей и техники в воду. Мероприятия проводятся в рамках акции «Безопасный лед».- Всего с 21 по 24 декабря мероприятиями охватили 27 туристических баз отдыха, 951 образовательное учреждение, 456 возможных мест выхода людей и выезда техники на лед, - сообщает региональное управление МЧС.Например, в Рубцовске на Алее на льду обнаружили рыбаков, им рассказали об опасности (а то они сами не знают!) и пригрозили штрафами за выход в зоне действия запрещающих знаков.За три дня акции специалисты побывали в 15 школах Быстроистокского района. С правилами безопасного поведения на водоемах в зимний период познакомились 145 учащихся.- Школьники узнали, как выглядят и в каких случаях применяются спасательный конец Александрова, спасательный круг, спасательный жилет. Для закрепления полученной информации с учащимися была разыграна ситуация «Помощь утопающему», - сообщает ведомство.