Ловкий мошенник из Бийска придумал новый способ развода, но потерпел фиаско на пути к обогащению.Жертвами стали молодые девушки, самой младшей из которых 18 лет, а старшей – 22 года. Они увидели в соцсетях профиль парня, который предлагал деньги за подписку. Владелец аккаунта уверял, что при переводе ему суммы деньги вернутся в двойном размере.- Желая увеличить свои сбережения, одна женщина перевела незнакомцу 500 рублей, вторая 1500, третья 3000. Каково же было их удивление, когда действительно им пришел бонус в виде удвоенной суммы, - пишут полицейские из ГУ МВД по региону.На этом потерпевшие не остановились и стали перечислять снова и снова. Но, когда переводы достигли 10 тысяч рублей, выплаты приходить перестали. Поняв, что попались на удочку мошенника, девушки обратились за помощью в полицию.По фактам было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве (159 УК РФ).