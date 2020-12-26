Общее число умерших пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, в Алтайском крае на 26 декабря 2020 составило 1470. Только за последние сутки скончались 16 человек! Из них 14 умерли от причин прямо связанных с ковидом.Речь идет про так называемый цитокиновый шторм – реакция иммунной системы, которая приводит к летальному исходу. Основной орган приложения при ковиде – это легкие. При вскрытии патологоанатомы часто пишут «красное легкое». Но вирус может поражать и другие органы.Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 146 человек. Кроме этого, 1 083 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 430, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 140.Тем не менее, по суточной статистике видна положительная тенденция – число выздоровевших превышает число заболевших.