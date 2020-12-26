В Барнауле санитар токсикологического отделения одной из больниц, воспользовавшись, что в отделение поступила молодая девушка без сознания после отравления неустановленным веществом, снял с ее руки два золотых кольца.- После окончания смены, мужчина пошел домой, где спрятал ювелирные изделия в шкафчик для инструментов, чтобы в дальнейшем подарить их своим внукам. После того, как родственники потерпевшей узнали о пропаже колец и обратились в полицию, санитар, испугавшись ответственности за совершенное преступление, добровольно выдал похищенное и извинился перед девушкой, - рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.Поскольку в судебном заседании подозреваемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, впервые совершил преступление, возместил, причиненный потерпевшей ущерб, суд счел возможным удовлетворить ходатайство следователя, уголовное дело по статье о краже и уголовное преследование в отношении подозреваемого прекратил, назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 руб. Постановление вступило в законную силу.