Накануне всеми любимого праздника жительница Барнаула Анна Добросмыслова написала предновогоднюю песню.- Завершается 2020 год. Очень хочется хороших, добрых перемен. Песня «Идет Новый год!» появилась спонтанно, ранним ноябрьским утром. Простые строчки легли на легкий мотив за пару часов. Мой друг барнаулец Николай Новиков написал сказочную аранжировку, - рассказывает Анна в социальной сети «Одноклассники» о появлении песни.По мнению Добросмысловой, творчество объединяет людей и в самые сложные и в самые благополучные периоды нашей жизни.- Этой песней мы с Николаем поздравляем всех с наступающим 2021 годом! Надеемся, что чудо свершится, и наступят лучшие времена. Всем благополучия, терпения и здоровья!Наша редакция присоединяется к пожеланиям земляков. Пусть приятная музыка и добрые слова подарят вам хорошее настроение.