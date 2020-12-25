Сегодня на трассе Новосибирск - Барнаул со стороны Новосибирска перед ЗАТО Сибирским произошло жесткое ДТП. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул», очевидцы сообщают о погибшем, но по уточненной информации погибших нет.В региональном ГИБДД рассказали, что сегодня около 13 часов водитель 1991 года на автомобиле «Ford Transit» не выбрал безопасную скорость в соответствии со сложными дорожными условиями и столкнулся с КАМАЗом. От удара машину сбросило в кювет и он воткнулся в сугроб.Водителю «Ford» медики оказали помощь на месте, не госпитализировали. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.