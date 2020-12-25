В Камне-на-Оби перед судом предстанут трое подростков, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине.Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в середине декабря 2019 года ночью в одном из местных кафе трое подростков начали конфликтовать с мужчиной, который отказался дать им сигарету. Постепенно ссора переросла в драку. Неподалеку от кафе подростки начали избивать мужчину, нанося удары по телу и голове. В результате 29-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью.Обвиняемые вину в содеянном не признали. Однако следствие собрало достаточно доказательств, подкрепив их результатами судебных экспертиз, показаниями свидетелей и видеозаписями с камер наблюдения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.