В Барнауле будут судить 30-летнего сутенера, который организовал нелегальный бизнес. В деле также участвовала его жена, она в качестве диспетчера принимала звонки от клиентов и размещала объявления в интернете.По данным регионального следственного комитета, примерно в феврале 2018 года в барнаулец создал организованную группу. К участию он привлек шестерых жителей города Барнаула, одной из которых являлась его супруга. Они, как и организатор, договаривались с администраторами различных заведений и саун о доставке девушек для оказания услуг за денежное вознаграждение.Девушек вовлекали уговорами, обещая хорошее денежное вознаграждение. Противоправная деятельность преступной группы была пресечена оперативными сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю.В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.