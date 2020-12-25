В Рубцовске в полицию обратилась 72-летняя женщина и заявила, что у нее похитили 30 тысяч рублей неизвестные люди, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.В ходе разбирательства потерпевшая рассказала историю обмана. Ей на стационарный телефон без определителя номера позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, сказал, что ее дочь в беде. Якобы произошла авария, дочь сбила человека, и для того, чтобы решить проблему, необходимы деньги.Женщина поверила мошенникам и покорно следуя инструкции в 23.00 с балкона своей квартиры сбросила 30 тысяч рублей ожидавшему внизу мужчине. Злоумышленник, получив свое, не долго думая скрылся в неизвестном направлении.На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.