25 декабря Барнаул сковали огромные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» по данным на 16:30 дорожная остановка в городе оценивается на девять возможных баллов из десяти.Согласно статистике, по пятницам в это же время сервис оценивает движение по дорогам как затрудненное - в среднем на 6 баллов. Наиболее загружен проспект Ленина, причем пробка начинается уже от ул. Анатолия и тянется до ТЦ «Пионер».Также стоят проспекты Строителей, Красноармейский, Комсомольский, переулок Ядринцева, улица Челюскинцев. Помимо этого, красным подсвечены улицы Попова, Малахова, шоссе Ленточный бор, улица Мамонтова. Дорожная обстановка осложнена во всех районах города.Пробки возникли из-за сильного снегопада, который прошел утром. Также, вероятно, многие уже начали закупаться к Новому году.